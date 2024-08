O BNDES apontou que o resultado é consequência da ampliação da intermediação financeira, a principal atividade do banco, que inclui a operação de crédito.

A carteira de crédito da instituição financeira, que equivale ao somatório de todos os empréstimos realizados por um banco, totalizou 530,2 mil milhões de reais (88,1 mil milhões de euros) de janeiro a junho deste ano, dado que indica um avanço de 10,7% face o mesmo período de 2023.

O património líquido do BNDES fechou os seis primeiros meses do ano em 160 mil milhões de reais (26,6 mil milhões de euros). Houve expansão anual de 13,8%.

A instituição financeira ligada ao Governo brasileiro destacou que o resultado operacional apontou que as aprovações de crédito, nos primeiros seis meses do ano de 2024, superaram as marcas dos últimos seis anos, somando 64,9 mil milhões de reais (10,8 mil milhões de euros), com uma subida de 79% face ao mesmo período do ano passado.

Os desembolsos do BNDES totalizaram 49,3 mil milhões de reais (8,2 mil milhões de euros) no mesmo período, o que indicou um aumento de 21% na comparação ano a ano.

"Os resultados do primeiro semestre de 2024 comprovam que, no Governo do Presidente Lula, o BNDES retomou o seu papel como o principal instrumento de promoção do desenvolvimento do Brasil", afirmou Aloizio Mercadante, presidente do BNDES num relatório sobre os resultados.

"Agora, alcançamos a maior carteira de crédito dos últimos seis anos, com inovações importantes para captação de recursos sem impacto primário, como a ampliação do Fundo Clima, a Letra de Crédito do Desenvolvimento e o Fundo Investimento em Infraestrutura Social", concluiu.

