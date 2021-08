A multinacional também alcançou entre abril e junho, isto é, no primeiro trimestre do ano fiscal no Japão, um lucro operacional bruto (Ebitda) de 9.711 milhões de euros, mais 963,62% em termos homólogos.

A Toyota conseguiu aumentar o lucro operacional em mais de 7.000% para 7.704 milhões de euros, tendo registado uma faturação de 61.298 milhões de euros, superior em 72,48% face a igual período do exercício anterior.

Além do enorme efeito de base resultante devido dos impactos negativos que a empresa teve no primeiro semestre do ano passado devido à pandemia, a Toyota revela em comunicado que os números agora divulgados são o resultado do trabalho realizado com os seus fornecedores e concessionários.

De acordo com a multinacional, isso permitiu garantir a "estabilidade nas vendas e no abastecimento, apesar da escassez de semicondutores e da disseminação da Covid-19".

A empresa não alterou a sua previsão de resultados para o exercício em curso, que termina a 31 de março de 2022, devido "às incertezas que possam surgir durante e após o segundo trimestre (julho a setembro)", e que se prendem, nomeadamente, com a pandemia e a atual escassez global de circuitos eletrónicos integrados.

Assim, prevê um lucro de cerca de 17.762 milhões de euros no final deste exercício, o representa um aumento de 2,44% em relação ao obtido no ano fiscal anterior.

Quanto ao lucro operacional, espera um crescimento 13,75% para 19.306 milhões de euros e aponta para que a receita resultante das vendas aumente em 10,23% para 231.666 milhões de euros.

JS // MSF

Lusa/Fim