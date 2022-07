A faturação no período em análise teve um aumento homólogo de 14,2% para 19.790 milhões, devido ao bom desempenho das atividades de medicina especializada, que registaram um acréscimo de 19,8%, impulsionadas pelo Dupixent, medicamento para dermatite, que aumentou as vendas em 44,4%, assinalou a multinacional em comunicado.

O presidente executivo da Sanofi, Paul Hudson, realçou o aumento de 15,4% no lucro líquido por ação e disse ainda que a empresa reviu em alta a previsão do lucro para o final do ano fiscal.

Se até agora esperava-se que a melhora o lucro líquido por ação se situasse em torno dos 10%, a Sanofi calcula agora que estará próximo dos 15% no final deste ano.

