De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa fixou-se em 12,96 milhões de euros, um recuo de 16,7% em comparação com 2019.

Por sua vez, as receitas totais da empresa cederam 10,2% para 103,3 milhões de euros.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Ramada Investimentos e Indústria subiram 1,02% para 4,95 euros.

