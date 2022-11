Em comunicado, a Pfizer indicou que, entre janeiro e setembro, faturou 76.040 milhões de dólares (77.034 milhões de euros), 32% mais do que os 57.653 milhões de dólares (58.407 milhões de euros) do mesmo período de 2021.

No terceiro trimestre, a Pfizer aumentou o lucro em 6%, para 8.608 milhões de dólares (8.720 milhões de euros), embora a faturação tenha caído 6%, para 22.638 milhões de dólares (22.932 milhões de euros).

De julho a setembro, o lucro líquido por ação foi de 1,78 dólares, um aumento de 40%, tendo cada ação rendido 5,44 dólares nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 66% do que no período homólogo.

A farmacêutica anunciou ainda uma revisão em alta das previsões de lucro para o ano, antevendo um lucro por ação no acumulado anual entre 6,40 e 6,50 dólares, contra os inicialmente previstos 6,30 a 6,45 dólares por ação.

Quanto às receitas anuais, a previsão aponta para 99.500 milhões a 102.000 milhões de dólares (100.809 a 103.342 milhões de euros).

Relativamente às vendas da vacina contra a covid-19, a Pfizer espera registar uma receita de 34.000 milhões de dólares (34.446 milhões de euros) em todo o ano de 2022, mais 2.000 milhões de dólares (2.026 milhões de euros) do que o anunciado anteriormente.

O principal executivo da empresa, Albert Bourla, afirmou-se satisfeito com os resultados trimestrais e avançou que a farmacêutica espera lançar cerca de 20 novos produtos no próximo ano e meio.

"Os resultados do terceiro trimestre mostraram solidez comercial em muitas áreas do nosso negócio, embora tenham sido ofuscados pelo desempenho incrivelmente forte do ano anterior", disse, por sua vez, o diretor financeiro, David Denton.

As vendas da vacina contra a covid (Comirnaty) registaram uma redução significativa no terceiro trimestre face ao mesmo período do ano passado, com receitas de 4.402 milhões de dólares (4.461 milhões de euros) face aos 12.977 milhões de dólares (13.151 milhões de euros) alcançados entre julho e setembro de 2021.

Por outro lado, o tratamento antiviral Paxlovid, que não era comercializado há um ano, teve vendas no terceiro trimestre de 7.514 milhões de dólares (7.615 milhões de euros), dos quais 5.044 milhões de dólares (5.112 milhões de euros) arrecadados nos Estados Unidos.

Os resultados superaram as expectativas dos analistas e, após o anúncio, as ações da farmacêutica subiram 3,48% nas operações eletrónicas anteriores à abertura da Bolsa de Nova Iorque.

PD // PJA

Lusa/Fim