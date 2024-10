De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), até setembro, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da dona do Pingo Doce atingiu 1.633 milhões de euros, acima dos 1.591 milhões de euros apurados no período homólogo.

Já os custos operacionais representaram, no período em análise, 3.433 milhões de euros, valor que compara com os 3.010 milhões de euros de 2023.

