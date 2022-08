De abril a junho, da empresa obteve receita líquida de cerca de 5 mil milhões de reais (933 milhões de euros), 14,8% abaixo dos 5,9 mil milhões de reais (1,1 mil milhões de euros) registados no mesmo intervalo do ano passado.

Segundo a Embraer, a queda deveu-se à redução da receita provocada pelo menor número de entregas na Aviação Comercial, Defesa & Segurança, que terá sido parcialmente compensada por maiores receitas no segmento de Serviços & Suporte de aeronaves.

O resultado antes de impostos (EBIT) e a caixa medida pelos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ajustados foram respetivamente, de 409,2 milhões de reais (76,3 milhões de euros) e 622,8 milhões de reais (116 milhões de reais), levando a margem EBIT ajustada de 8,1% e margem EBITDA ajustada de 12,3%.

Já o fluxo de caixa da Embraer no segundo trimestre do ano registou um excedente de 486,2 milhões de reais, (90,7 milhões de euros), dado que representou uma melhoria face aos 215,7 milhões de reais (40,2 milhões de euros) de fluxo de caixa livre anunciados no mesmo período do ano anterior.

Este resultado, segundo o balanço financeiro da empresa, foi "suportado pelo desinvestimento das instalações de Évora [em Portugal], e pelo IPO [oferta de ações em abertura de capital] da EVE, que compensam as necessidades de capital de giro e a estratégia de gestão de passivos."

A Companhia encerrou o trimestre com dívida total de 6,2 mil milhões de reais (pouco mais de 1,1 mil milhões de euros), dado que indica redução de 611 milhões de reais (114 milhões de euros) quando comparado ao segundo trimestre de 2021.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, a Embraer mantém-se acionista da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.

