"O excelente desempenho neste trimestre, impulsionado pelos segmentos de Entretenimento e Experiências, demonstra o sucesso contínuo na construção do crescimento e na execução das nossas prioridades estratégicas", disse o presidente executivo (CEO) Robert A. Iger em comunicado.

Em termos de receita, a 'gigante' do audiovisual gerou 48,311 mil milhões de dólares (42,5 mil milhões de euros) durante o primeiro semestre do ano fiscal, um aumento de 6% em relação ao ano anterior, graças em parte ao seu crescimento no segmento de entretenimento.

No departamento de entretenimento --- que inclui redes de televisão tradicionais, rádio e filmes --- as receitas aumentaram 9% em relação ao ano anterior neste semestre, atingindo 21,554 mil milhões de dólares (18,98 mil milhões de euros), graças a um sólido catálogo de filmes durante o inverno, de acordo com a empresa.

Já no que diz respeito à plataforma de 'streaming', o grupo tinha anunciado anteriormente que esperava uma queda no número de assinantes do Disney+ durante o trimestre, mas registou um aumento de 1,4 milhões de novos subscritores, elevando o número total de assinantes globais atuais para 126 milhões.

A Disney anunciou ainda que vai construir o seu sétimo parque temático em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, num 'resort' à beira-mar na ilha de Yas.

