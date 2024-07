O resultado subjacente ajustado aos custos de substituição atingiu 5.056 milhões de euros até junho, refletindo uma quebra de 27,4% face ao valor registado no primeiro semestre de 2023.

No segundo trimestre, a petrolífera registou prejuízos de 119 milhões de euros, que comparam com o resultado líquido atribuível de 1.653 milhões de euros, entre abril e junho de 2023.

A BP especificou que, no segundo trimestre, assumiu um impacto adverso de 1.183 milhões de euros relativamente à deterioração da refinaria de Gelsenkirchen (Alemanha), elevando para 1.461 milhões de euros o impacto adverso no primeiro semestre.

Neste sentido, a petrolífera informou que, depois de ter concluído no dia 26 de julho o programa de recompra de ações de 1.615 milhões de euros anunciado com os resultados do primeiro trimestre, pretende executar uma nova recompra de ações no mesmo valor antes de publicar os resultados do terceiro trimestre.

Adicionalmente, a BP aumentou o dividendo trimestral em 11%, para 0,08 dólares por ação.

