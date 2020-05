Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Altri refere que a quebra so resultados líquidos "é explicada, na sua quase totalidade, com a quebra de cerca de 30% dos preços de pasta nos mercados internacionais", uma vez que "as restantes rubricas se mantiveram em níveis equiparáveis nos dois trimestres em análise".

A produtora de pasta de papel tinha fechado o primeiro trimestre de 2019 com um resultado líquido positivo de 36,7 milhões de euros.

Na informação enviada ao regulador do mercado, a Altri revela que as receitas totais registaram um decréscimo de cerca de 20%, face ao período homólogo, para 165,7 milhões de euros, apesar da maior quantidade de pasta produzida e vendida.

"O aumento de produção e de venda de pasta são foram assim suficientes para anular a referida quebra do preço da pasta nos mercados internacionais", refere o comunicado que precisa que no primeiro trimestre de 2020 o preço médio de mercado da pasta papeleira (BHKP) foi de 616 euros por tonelada, um valor inferior em 29,5% face ao preço verificado no período homólogo de 2019.

LT // JNM

Lusa/Fim