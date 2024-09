Num comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Ibersol anunciou que "o resultado líquido consolidado ascendeu a 4,8 milhões de euros (3,7 milhões de euros no primeiro semestre de 2023) e inclui um lucro de operações descontinuadas de três milhões de euros correspondente à mais-valia na alienação de oito restaurantes Burger King no montante de 2,9 milhões de euros e 100 mil euros de resultado líquido gerado até ao momento da saída".

Já o volume de negócios foi de 209,4 milhões de euros, uma redução de 8,7% em termos homólogos, referiu.

ALN // JNM

Lusa/Fim