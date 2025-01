A empresa estará ainda a analisar uma possível dispersão em bolsa do capital do banco português, segundo as mesmas fontes citadas pela Bloomberg, que contactou a Lone Star, que detém 75% do Novo Banco, mas a sociedade não quis comentar. O Deutsche Bank também não quis comentar.

O final antecipado do acordo de capitalização contingente (CCA) do Novo Banco, no final do ano passado, permite que a Lone Star equacione estes cenários, além de poder receber dividendos.

O CCA foi negociado durante o processo da compra do Novo Banco pelo fundo Lone Star, em 2017, e foi ao abrigo deste que o Fundo de Resolução injetou mais de 3.000 milhões de euros no banco. Em contrapartida, o acordo proibia a distribuição de dividendos pelo banco.

O Novo Banco, que ficou com parte da atividade bancária do Banco Espírito Santo (BES) na sequência da resolução de 2014, tem no fundo Lone Star o seu acionista maioritário, com 75% do capital, estando os restantes 25% divididos entre Fundo de Resolução e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças.

