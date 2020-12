Em meados do século XIX, o reino do Congo, no norte de Angola, vivia do tráfico de escravos, mas Portugal estava a ser pressionado pelos parceiros diplomáticos para extinguir esse comércio, escreveu o historiador e jornalista Xavier de Figueiredo.

A visita de D. Nicolau a Lisboa, com o furor que à época gerou, foi a última tentativa diplomática do reino angolano, que acabou por determinar também a sua extinção, tendo sido completamente absorvido pelo poder colonial.