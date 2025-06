"Dada a relevância das operações da RTP no momento atual e a importância de garantir uma informação isenta, rigorosa e plural, o Grupo Parlamentar do Livre considera de extrema relevância ouvir, com urgência, o Conselho de Administração da RTP sobre estas mudanças e sobre o futuro da empresa pública de rádio e televisão", refere o requerimento.

O Livre argumenta que a demissão de António José Teixeira do cargo de diretor de informação, bem como de "todos os membros" daquela direção, foi feita pelo conselho de administração do grupo público de media "sem qualquer explicação".

O partido realça que o Sindicato dos Jornalistas (SJ) considera que as mudanças na direção da RTP não respeitam direito de participação de jornalistas.

Em causa está a saída de António José Teixeira da direção de informação da estação pública e a nomeação de Vítor Gonçalves para o cargo, sem que, segundo os sindicatos, tenha sido solicitado parecer ao Conselho de Redação, como exige o Estatuto do Jornalista (art.º 13.º) e a Lei da Televisão (art.º 35.º).

A RTP diz que não houve qualquer ilegalidade, remetendo o assunto para a lei, depois de o Conselho de Redação (CR) da televisão pública ter criticado não ter sido auscultado sobre a exoneração da direção de informação (DI).

Vítor Gonçalves, de 56 anos, é o novo diretor de informação da RTP, substituindo no cargo António José Teixeira.

O jornalista está na RTP há 33 anos, tendo sido diretor-adjunto e correspondente da televisão pública em Washington. Assina neste momento o programa Grande Entrevista, às quartas-feiras, na RTP3.

O grupo parlamentar do PS requereu hoje de manhã a audição do Conselho de Administração da RTP no parlamento por considerar estranha a coincidência das mudanças na direção de informação com o início de uma nova legislatura.

SF // ACL

Lusa/fim