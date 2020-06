A comissão económica do Conselho de Ministros, em comunicado, informou que tomou conhecimento de um memorando sobre o balanço das medidas de "alívio" do impacto económico provocado pelo novo coronavírus, constatando que, no geral, "as mesmas estão a ser aproveitadas pela classe empresarial e pelas famílias".

Quanto às linhas de financiamento abertas no âmbito daquelas medidas, o Governo angolano adiantou, na mesma nota, que "irão proporcionar uma injeção financeira no setor produtivo da economia nacional de cerca de 489 mil milhões de kuanzas, para as quais 1.964 empresas e cooperativas já se candidataram".

Na reunião de hoje, a comissão económica do Conselho de Ministros, procedeu ainda a uma avaliação intercalar do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 e apreciou a proposta de Plano de Ação do Executivo para 2020-2022.

No que respeita ao setor bancário, foram também apreciadas as propostas de avisos do Banco Nacional de Angola (BNA), designadamente, sobre as Regras Operacionais do Fundo de Garantia de Crédito, que "estabelece as regras operacionais e prudenciais aplicáveis no exercício de atividade do Fundo de Garantia de Crédito".

As regras operacionais das sociedades de garantia de crédito, bem como a alteração à lei que estabelece o capital social e fundos próprios regulamentares mínimos aplicáveis às instituições financeiras não bancárias ,ligadas à moeda e crédito, e sujeitas à supervisão do BNA, também foram analisadas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 477 mil mortos e infetou mais de 9,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 8.618 mortos confirmados em mais de 324.500 infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Angola regista 189 infetados pelo novo coronavírus e 10 mortos.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

