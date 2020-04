Linhas de crédito alargadas a comércio e transportes na quarta-feira - ministro

As empresas dos setores do comércio e serviços e dos transportes vão ter acesso às linhas de crédito anunciadas pelo Governo no âmbito da crise de covid-19 "já a partir de quarta-feira", anunciou hoje o ministro Siza Vieira.

economia

Lusa

economia/linhas-de-credito-alargadas-a-comercio-e_5e8ba86207faa719516a3a60