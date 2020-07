As duas companhias têm como destinos comuns as cidades de Joanesburgo, na África do Sul, Dar-Es-Salaam, na Tanzânia e Nairobi, no Quénia, onde serão feitas as conexões entre voos, sem ser necessário trocar de bilhete.

Assim, um bilhete do grupo Air France/KLM poderá ter como destino qualquer um dos destinos domésticos da LAM e vice-versa.