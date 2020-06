"O impacto da covid-19 nas economias e consequentemente no tráfego nesta rota põe em questão os dados com que trabalhamos no passado e que serviram de base para conceção da operação", lê-se num comunicado hoje distribuído.

Numa primeira fase, o regresso da companhia ao espaço europeu estava previsto para 31 de março, mas depois foi adiado para 02 de junho e agora sofre mais um adiamento.

"Assim que as condições forem comunicadas, a LAM retomará o projeto da ligação aérea entre Maputo e Lisboa", frisou a companhia, acrescentando que "está ciente da importância e urgência do restabelecimento desta rota que torna Moçambique e Portugal mais próximos".

Em fevereiro deste ano, o diretor-geral da LAM, João Carlos Pó Jorge, disse que o regresso da companhia ao espaço europeu vai colocar a LAM num novo "network", considerando que a rota será sustentável.

"Olhamos a inteligência de tráfego e notamos que, de longe, esta é a rota que tem mais passageiros. Não só entre Lisboa e Maputo, como também de Maputo para Lisboa e depois para a Europa ocidental", afirmou, na altura, João Carlos Pó Jorge.

Os voos serão efetuados através de uma aeronave Airbus A340-200, com 269 lugares e mais de 40 toneladas de carga, e que vai ligar as duas capitais três vezes por semana: com trajeto Maputo-Lisboa à segunda, quarta e sexta-feira, e Lisboa-Maputo na terça, quinta-feira e sábado.

O retorno da LAM ao espaço europeu ocorre em cooperação com a companhia aérea privada portuguesa Hi Fly, proprietária da aeronave, e com a qual foi acordado um período experimental de seis meses.

A última vez que a LAM voou para Portugal foi em 2011, ano em que Moçambique foi banido do espaço europeu.

