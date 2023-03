As obras de construção do novo entreposto do Lidl Portugal em Loures, no distrito de Lisboa, contará com cerca de 80 empresas portuguesas na sua construção e perto de 350 trabalhadores, avança a empresa em comunicado.

O projeto envolve também "um vasto leque de obras de urbanização, nomeadamente vias estruturantes de acesso a zonas habitacionais e de futura indústria", pode ler-se no documento.

Com uma área de implantação de cerca de 54 mil metros quadrados e capacidade de armazenamento para mais de 44 mil paletes, o novo entreposto será implantado numa antiga pedreira e vazadouro, cuja atividade cessou em 2000.

Segundo a empresa, no âmbito da estratégia de sustentabilidade do Lidl, o entreposto terá um sistema que permite aproveitar a luz solar nas necessidades de energia artificial no interior, possibilitando a redução do consumo energético.

O projeto terá também painéis fotovoltaicos para a produção de energia elétrica, carregadores para veículos elétricos, sistemas de captação e aproveitamento de águas pluviais e câmaras de frio com recurso a gases naturais.

O Lidl pertence ao grupo alemão Schwarz e está em Portugal há quase 30 anos, empregando cerca de 9.000 trabalhadores nas suas 270 lojas e quatro direções regionais e entrepostos, além da sede, de acordo com a informação.

