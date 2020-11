Em entrevista à agência Lusa, Jorge Spencer Lima disse que o Orçamento do Estado para 2021, apresentado há um mês pelo Governo, "é o possível" no quadro da pandemia, de um país como Cabo Verde, com todas as suas limitações.

O líder empresarial notou que o Governo prepara uma redução das despesas de funcionamento, o que considera ser uma "atitude correta", mas o mesmo não se pode dizer da diminuição dos investimentos.