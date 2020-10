Esta informação consta no relatório "The Global Expression Report 2019/2020: The state of freedom of expression around the world", divulgado pela organização internacional Article 19 na terça-feira, que analisa 25 indicadores em 161 países para elaborar um marcador geral com que pontua a liberdade de expressão numa escala de 1 a 100.

A classificação, onde a Dinamarca lidera, seguida da Suíça e Noruega, e a Coreia do Norte é o último da lista, agrupa os países dentro de cinco categorias: em crise, muito restringidos, restringidos, menos restringidos e abertos.