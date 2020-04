"O rand sul-africano é particularmente vulnerável, já que está ligado à aversão de risco nos mercados emergentes, mas as moedas de Angola, Botsuana e Moçambique também serão afetadas", escrevem os analistas, antevendo uma queda de mais de 30% no valor do kwanza.

Numa nota sobre a evolução das moedas nacionais de algumas economias africanas este ano, os analistas desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de 'rating' Fitch consideram que "a elevada aversão ao risco no seguimento da covid-19 vai originar uma forte procura pelo dólar e um aumento da fuga de capital devido à alta inflação e às fracas métricas das economias, o que leva a mais fraqueza das moedas".