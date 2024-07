Às 09:00 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,245%, contra 3,235% na sexta-feira.

Os juros a cinco anos subiam para 2,815%, contra 2,813%.

Em sentido contrário, os juros a dois anos baixavam, para 2,957%, contra 2,960%.

Os juros da Grécia subiam a dois e cinco anos e desciam a 10 anos, enquanto os de Espanha e da Irlanda avançavam em todos os prazos.

Os juros de Itália desciam em todos os prazos.

Em sentido contrário, os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, subiam para 2,546%, contra 2,497% na sexta-feira, enquanto os da França avançavam para 3,302%, um novo máximo desde 13 de novembro de 2023, contra 3,296%, depois da vitória da União Nacional na primeira volta das eleições legislativas francesas realizadas no domingo.

A União Nacional foi a formação mais votada na primeira volta das eleições legislativas francesas, com cerca de 34% dos votos, à frente da coligação de esquerda Nova Frente Popular (NFP, 28,5%) e da centrista Juntos pela República (22%), de acordo com as primeiras projeções.

Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália às 09:00:

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

01/07.......2,957...2,815.....3,245

28/06.......2,960...2,813.....3,235

Espanha

01/07.......3,162...3,060.....3,422

28/06.......3,152...3,051.....3,413

Grécia

01/07.......2,824...3,219.....3,704

28/06.......2,815...3,237.....3,742

Irlanda

01/07.......2,989...2,774.....2,962

28/06.......2,966...2,751.....2,943

Itália

01/07.......3,505...3,552.....4,043

28/06.......3,524...3,581.....4,070

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.

