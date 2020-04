Jovem cabo-verdiano cria máquina de lavar as mãos que funciona com os pés As instituições só têm de comprar materiais, que o resto fica a cargo de Abílio Tavares Landim, jovem serralheiro cabo-verdiano que criou uma máquina de lavar as mãos, em que se abre a torneira com pressão dos pés. economia Lusa economia/jovem-cabo-verdiano-cria-maquina-de-lavar-as-_5e85c6b122595919610c0ca2





Serralheiro de profissão, Abílio Tavares Landim, 34 anos, é natural de Achada Fátima, concelho de Santa Cruz, interior da ilha cabo-verdiana de Santiago.

Após frequentar uma formação de sensibilização sobre o novo coronavírus no Centro de Saúde do concelho, ficou a matutar no que ouviu: "Que tudo está nas nossas mãos e que assim que lavarmos as mãos temos de lavar também a torneira".