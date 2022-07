De acordo com a agência de notícias espanhola Efe, que cita as autoridades congolesas, Nicolas Niarchos está acusado de "ter-se aproximado das milícias de Bakata Katanga durante o seu trabalho" de investigação da ligação entre os recursos naturais e o financiamento destes grupos armados.

"É certo que Niarchos trabalhou numa série de reportagens sobre os recursos naturais e os 'minerais de sangue', mas caiu nas redes da Agência Nacional de Inteligência porque se aproximou dos milicianos", explicou o vice-presidente de uma comissão da província de Alto Katanga, Jeef Mbiya, confirmando que o jornalista está a ser interrogado pelas autoridades em Kinshasa.

Niarchos é um jornalista independente que trabalha para órgãos de comunicação social norte-americanos com o The New Yorker ou o The Nation, entre outros.

O grupo rebelde Mai-mai Bakata Katanga, criado em 2011, é uma milícia que opera na província de Katanga para exigir a sua autonomia e independência do resto do país.

Em setembro de 2020 tentaram conquistar, usando metralhadores Ak-47, machados, flechas e outras armas brancas, a cidade de Lubumbashi, a capital da província de Alto Katanga e a segunda maior cidade da RDCongo, provocando pelo menos 19 mortos.

O sul da RDCongo é a principal zona mineira do país, com mais de metade das reservas mundiais de cobalto, um mineral imprescindível para construir as baterias de todo o tipo de aparelhos eletrónicos.

Nesta área há também reservas de cobre, zinco, magnésio, prata e outo, entre outros minerais.

