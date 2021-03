O equipamento, que inclui cinco camiões de tratamento de água, está avaliado em cerca de 4,7 milhões de dólares (cerca de quatro milhões de euros), disse hoje à Lusa fonte da representação diplomática.

O apoio será canalizado através do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, em coordenação com o Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água (FIPAG).

"Nós entregamos estes camiões para ajudar as pessoas internamente deslocadas lá em Cabo Delgado, bem como atualizar a nossa cooperação", disse Kimura Hajime, embaixador do Japão, durante uma cerimónia virtual em que o apoio foi anunciado na quinta-feira.

As Forças de Defesa e Segurança de Moçambique enfrentam, há três anos, grupos armados classificados como uma ameaça terrorista em Cabo Delgado, onde se desenvolve o maior investimento multinacional privado de África para exploração de gás natural.

O conflito armado está a provocar uma crise humanitária com mais de duas mil mortes e 670 mil pessoas deslocadas, sem condições básicas.

Entre junho de 2019 e novembro de 2020, algumas das incursões destes grupos em distritos mais a norte da província foram reivindicadas pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico.

