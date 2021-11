Nos três países, Bolsonaro será recebido por autoridades governamentais e terá reuniões com empresários e fundos de investimento a fim de apresentar as oportunidades que oferecem as diversas áreas da economia brasileira.

Citado pela agência espanhola Efe, o chefe de gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro, Achilles Zaluar, explicou que a intenção é atrair investimentos sobretudo para os setores das infraestruturas, energias renováveis e agricultura, que apresentam um grande potencial e estão no centro dos interesses dos países do Golfo Pérsico.

O chefe de Estado irá ainda promover as exportações brasileiras, que no caso dos países árabes estão centradas em minerais e alimentos, como carne, açúcar e milho, embora o Governo de Bolsonaro pretenda aumentar a oferta de produtos com maior valor agregado.

Nos casos dos Emirados Árabes Unidos e do Qatar, esta será a segunda visita de Bolsonaro, após ali ter estado em outubro de 2019 no âmbito de uma viagem em que também passou pelo Japão e pela China.

Jair Bolsonaro chegará no sábado ao Dubai, mas a sua agenda oficial só começa no dia seguinte, quando está previsto visitar o pavilhão da empresa aeronáutica brasileira Embraer numa feira de aviação que se realiza nessa cidade.

No mesmo dia será recebido pelo príncipe herdeiro Hamdan bin Mohammed al Maktoum e, na segunda-feira, terá uma audiência com o xeque Mohammed bin Rashid al Maktum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos.

Ainda na segunda-feira, Bolsonaro visitará a Exposição Universal do Dubai, onde está previsto um evento especial no pavilhão do Brasil, e mais tarde participará num seminário empresarial.

Na terça-feira, o chefe de Estado brasileiro passará o dia em Manama, capital do Bahrein, onde será recebido pelo rei Hamad bin Isa al-Khalifa e posteriormente inaugurará a nova sede da embaixada brasileira no país.

Bolsonaro termina a sua viagem em Doha, onde na quarta-feira se reunirá com o emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, com o primeiro-ministro, Khalid ibn Khalifa ibn Abdul Aziz Al Thani, e visitará um dos estádios onde será disputado o campeonato mundial de futebol no próximo ano.

