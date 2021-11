"Vemos a população da comunidade árabe superar os cinco milhões de pessoas (e) contando com os seus descendentes, uma sétima parte da nossa população de 210 milhões de habitantes provém desta região", destacou Bolsonaro, durante um discurso na cerimónia realizada na praça central da Expo, Al Wasl.

Jair Bolsonaro está a efetuar uma visita oficial aos Emirados Árabes Unidos desde sábado, no âmbito de uma digressão por países do golfo Pérsico numa operação de relações públicas em que os investimentos são o primeiro objetivo da viagem.

"Vós ajudais e muito a economia brasileira", vincou Bolsonaro, que acrescentou: "Complementamo-nos. O Brasil é uma grande nação, e tem a responsabilidade de alimentar mais de mil milhões de pessoas no mundo".

"O Brasil está aberto a todos vós", convidou Bolsonaro, que enfatizou a sua gestão da Amazónia, uma das questões pela qual foi alvo de numerosas críticas internacionais.

Antes da sua intervenção, Jair Bolsonaro participou num fórum de investidores, no qual assegurou que os "ataques que o Brasil sofre quando se fala da Amazónia não são justos".

"Por se tratar de uma floresta húmida não se incendeia", salientou, apesar de em 2019 a Amazónia ter estado nos radares de todo o mundo devido aos incêndios concentrados principalmente na parte brasileira.

Ainda na sua intervenção por ocasião do Dia do Brasil, Bolsonaro sublinhou a importância da Expo Dubai e assegurou que o evento demonstra como o mundo "ultrapassou o momento crítico do novo coronavírus" e se encaminha para a recuperação económica após a crise criada pela pandemia.

A Presidência brasileira divulgou hoje uma nota oficial em que destaca que durante os seis meses de duração da Expo 2020, inaugurada em outubro passado um ano após o previsto devido à pandemia, haverá várias feiras de negócios que "vão gerar cerca de 500 milhões de dólares (cerca de 440 milhões de euros) em negócios de exportação para o Brasil" e fóruns de investimento que "devem gerar investimentos no valor de 10.000 milhões de dólares".

"A expectativa é que as ações na Expo do Dubai tenham potencial para criar mais de 20.000 novos empregos no Brasil", defendeu.

EL // LFS

Lusa/Fim