Segundo dados do relatório da execução orçamental do primeiro trimestre deste ano, compilados hoje pela Lusa, o valor arrecadado em impostos até 31 de março representa 20,6% do total projetado pelo Governo para arrecadar em todo o ano de 2020: 48.066 milhões de escudos (435 milhões de euros).

De acordo com o mesmo documento, do Ministério das Finanças de Cabo Verde, o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) continua a ser o mais rentável em Cabo Verde e cresceu 6,8% nos três primeiros meses do ano, face a 2019, para quase 4.268 milhões de escudos (38,6 milhões de euros).