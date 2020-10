Os números foram confirmados pela porta-voz do Ministério da Saúde, Sima Sadat Lari, depois do recorde anterior verificado na quarta-feira, com 5.616 novos casos.

A mortalidade diária não para de aumentar desde o início de setembro, com o último recorde a ser registado na segunda-feira (337 mortes).

O Irão é o país mais afetado pela pandemia no Médio Oriente.

De acordo com Lari, 27 das 31 províncias do país estão atualmente na categoria "vermelha", a mais alta.

Para conter a pandemia, o Irão impôs restrições na primavera -- sem nunca impor confinamento geral -- das quais uma parte foi suspensa com rapidez suficiente para reanimar a economia do país, sendo que o uso de máscara ao ar livre é obrigatório em todo o território.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

