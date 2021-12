Em comunicado, a IP acrescenta que a empreitada está avaliada em 2,5 milhões de euros, sendo o prazo de execução de um ano.

A empreitada, acrescenta, passa pela reparação e aplicação de uma nova proteção superficial em toda a estrutura metálica do tabuleiro, que incluirá também a substituição de rebites e parafusos e de algumas chapas. Inclui ainda a aplicação de um novo sistema de pintura.

Paralelamente, também será protegida a superfície imersa dos pilares e serão reparadas "outras anomalias" existentes na ponte e nas estruturas de acesso, com o alteamento do guarda-corpos metálico do passeio e substituição das guardas de segurança.

A IP lembra que, em 2020, efetuou uma intervenção corretiva nos passadiços do lado poente, tendo no final do passado mês de novembro efetuado também um conjunto de "pequenas reparações" no passadiço do sentido oposto, em zonas do pavimento metálico com corrosão mais acentuada.

A ponte de Fão, que faz a ligação entre esta freguesia e a cidade de Esposende, foi construída nos finais do século XIX (1888-1891), sendo um projeto do engenheiro Abel Maria da Costa.

Em 1986, a ponte foi classificada como imóvel de interesse público, por ser o único exemplar em Esposende da arquitetura industrial.

VCP // JAP

Lusa/Fim