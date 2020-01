IP lança novo concurso para modernizar troço ferroviário na linha da Beira Alta A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou um novo concurso para a modernização do troço Pampilhosa - Santa Comba Dão, na linha da Beira Alta, com um preço base de 80 milhões de euros, anunciou hoje a empresa. economia Lusa economia/ip-lanca-novo-concurso-para-modernizar-troco-_5e25fb5a8362ff1c25cea32c





Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a IP explica que a necessidade de promover um novo concurso público para a Empreitada de Modernização do Troço Pampilhosa - Santa Comba Dão da Linha da Beira Alta e de Construção da Concordância da Mealhada, deriva de no procedimento anterior, concluído em novembro, todas as empresas ou consórcios interessados terem apresentado "propostas acima do preço base de concurso, pelo que não foram consideradas".

A empresa que tutela a rede ferroviária nacional adianta que o novo concurso, publicado hoje em Diário da República, tem um preço base de 80 milhões de euros "reajustado à oferta de mercado disponível" e a obra um prazo de execução previsto de 810 dias, cerca de dois anos e três meses.

A IP acrescenta que a empreitada "mantém os objetivos e trabalhos definidos inicialmente", nomeadamente a execução, entre outras, de uma intervenção no troço de 34 quilómetros (km) de via férrea entre aquelas duas localidades dos distritos de Aveiro e Viseu, com "substituição integral da superestrutura de via com utilização de travessas monobloco polivalentes em betão e carril 60 E1".

Os trabalhos incluem ainda a alteração do 'layout' da estação de Mortágua "para cruzamento de comboios de 750 metros de comprimento e otimização das condições de exploração", remodelação da referida estação e apeadeiros, "incluindo alteamento, alargamento e prolongamento de plataformas, edifícios e acessibilidades" ou a construção de infraestruturas de suporte à componente de sinalização e telecomunicações.

A intervenção passa ainda pela reabilitação ou reforço de dez túneis e oito pontes e supressão de duas passagens de nível no Luso e na Mealhada, com construção das respetivas passagens desniveladas.

Já a obra da chamada "Concordância da Mealhada" inclui, entre outras, a construção de uma ligação "direta eletrificada entre a Linha do Norte e a Linha da Beira Alta, a norte da estação da Pampilhosa, com 3,2 km" de extensão e um viaduto ferroviário com cerca de 1,2 km.

A IP frisa que com a conclusão da intervenções de modernização da Linha da Beira Alta "prevê-se alcançar uma redução de mais de 120 milhões de toneladas de CO2 [dióxido de carbono] até 2016 e ao mesmo tempo aumentar em cerca de 20% o número de comboios a circular por ano e de 26% do número de toneladas/ano transportadas por esta linha", que é a principal ligação ferroviária à Europa.

"No quadro do plano de investimentos Ferrovia 2020, a Ligação Porto/Aveiro - Vilar Formoso (através da Linha da Beira Alta) é definida como um projeto prioritário que visa reforçar a ligação do norte e centro de Portugal com a Europa por caminho-de-ferro, de modo a viabilizar um transporte ferroviário de mercadorias eficiente, potenciando o aumento da competitividade da economia nacional", adianta a IP.

