Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, o grupo refere que a unidade vai ocupar aproximadamente 50 mil metros quadrados, acomodando até 15 mil metros quadrados de estufa de alta tecnologia, uma unidade de processamento de cinco mil metros quadrados e uma área de cultivo ao ar livre.

No local, vão ser investidos mais de 12 milhões de euros, sendo 75% financiado pela Hoshi Internacional e 25% pelo Portugal 2020. O promotor é a Emeraldestiny, Lda., empresa detida 100% pelo grupo.

Antecipando "a contratação de dezenas de pessoas com as competências necessárias, bem como a formação de pessoas na comunidade local que já tenham experiência agrícola", o grupo garante que "haverá, naturalmente, oportunidades de emprego disponíveis numa série de áreas".

As operações vão ter início em abril de 2022 e, embora a capacidade de produção da futura unidade seja significativa, esta aumentará à medida do crescimento do mercado na procura de flores secas, óleo ou derivados para cosmética, pelo que, neste momento, "é muito difícil" estimar quantidades.

O grupo justifica a escolha daquele concelho do norte do distrito de Leiria com as condições climatéricas, terra abundante e água que fazem do concelho "um local ideal para o cultivo de canábis", assinalando ainda o apoio da Câmara de Figueiró dos Vinhos, assim como da população local.

Sobre as dificuldades em concretizar este projeto, a Hoshi Internacional nota que a "burocracia portuguesa não criou desafios significativos", mas a pandemia de covid-19 "tem causado problemas e atrasos devido às restrições de viagens".

O grupo adianta que a sua presença no país ajudará a torná-lo "como o principal Estado de canábis medicinal da União Europeia em termos de produção", destacando que "o projeto está, também, a atrair milhões de euros em investimento estrangeiro, criando muitas oportunidades de emprego de longo prazo, e, naturalmente, gerando receitas fiscais" para Portugal.

A Hoshi International foi criada em 2018, no Canadá. "É uma empresa de canábis medicinal focada exclusivamente no mercado europeu", esclarece, acrescentando que foi fundada por empresários com experiência na indústria da canábis que são pioneiros na indústria no Canadá, "o primeiro país do G7 [grupo dos países mais industrializados do mundo] a legalizar a canábis em todo o mundo". Quer ser o principal fornecedor de canábis medicinal e produtos derivados para o mercado europeu emergente.

De acordo com o seu sítio na internet, a Hoshi Internacional está já presente, na Europa, em Malta, Polónia, República Checa, Reino Unido e Alemanha, com a empresa a garantir que está a "explorar ativamente possibilidades noutros países".

Questionado sobre as razões de o foco estar na Europa, o grupo sustenta que este continente "está destinado a ser o maior mercado mundial de canábis medicinal".

Segundo a Câmara de Figueiró dos Vinhos, o investimento está a ser desenvolvido na freguesia da Aguda.

"O Município de Figueiró dos Vinhos deu desde início um apoio direto ao processo de instalação no âmbito da estratégia de captação de investimento privado para o concelho", refere.

O apoio foi em "contacto direto e personalizado, visando encontrar espaços de instalação adequados (neste caso, com as especificidades ligadas ao tipo terreno), apoio técnico nos processos de licenciamento junto das entidades competentes, aprovação de instalação na incubadora do Centro Investe para desenvolvimento da ideia de projeto e articulação com entidades regionais em questões relevantes relacionadas com a concretização do projeto de investimento", explica.

