Introdução do IVA é um dos desafios de São Tomé e Príncipe para 2020 A atração de investimento estrangeiro e a introdução do IVA são os principais desafios, em 2020, para São Tomé e Príncipe, país mergulhado numa grave crise económica.





A entrada em vigor do IVA, prevista para março do próximo ano, é um dos compromissos assumidos pelo Governo junto do Fundo Monetário Internacional (FMI), que em outubro aprovou um novo financiamento de 18,2 milhões de dólares (cerca de 16,6 milhões de euros).

Um apoio para responder aos "enormes desafios" que a economia são-tomense enfrenta e que exigem, segundo o FMI, a necessidade de "tomar decisões difíceis" e de realizar "reformas que são absolutamente necessárias".