Os dados constam de um relatório do INPS relativo ao impacto de medidas de apoio social no âmbito da covid-19, no segundo trimestre de 2020, precisamente o período inicial da pandemia, com o instituto público que gere as pensões cabo-verdianas a garantir que as "respostas" do Sistema de Proteção Social Obrigatório "foram fortes".

No total, em abril, maio e junho, com a suspensão do contrato de trabalho, subsídio de desemprego, rendimento solidário e subsídio de isolamento profilático, envolvendo globalmente 21.479 pessoas, o INPS gastou mais de 641 milhões de escudos (5,8 milhões de euros).