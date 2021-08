"O projeto recebeu o certificado de registo de investimento da Cabo Verde TradeInvest em 2019 e as expectativas são grandes quanto ao seu potencial para dinamizar o turismo cultural e a economia da ilha", projetou a agência de investimentos cabo-verdiana.

Segundo a mesma fonte, o Mansa Floating Hub, inaugurado no sábado, vai funcionar também como residência artística, promovendo o ensino artístico de nacionais e estrangeiros, com a participação de artistas de renome, criativos influentes e líderes da indústria do continente africano e da diáspora.

"Será um espaço criativo de colaboração, partilha de conhecimento e desenvolvimento coletivo", prosseguiu a Cabo Verde TradeInvest, para quem o empreendimento está integrado no "cartão-postal" da cidade do Mindelo.

"O Mansa Floating Hub - equipado para produção e gravação de conteúdos musicais e audiovisuais - representou um investimento de 275.662.500 escudos (2,5 milhões de euros) e prevê a criação de 19 postos de trabalho", concluiu a instituição cabo-verdiana.

Em entrevista à agência Lusa em abril, Samba Bathily antecipou a abertura do empreendimento, prometendo trazer estrelas internacionais à cidade cabo-verdiana do Mindelo.

Entre outras valências, será um estúdio de gravação musical, flutuante, num projeto da África Development Solutions (ADS), empresa africana detida pelo investidor maliano.

"Todos os meses teremos um artista a expor os seus trabalhos, vamos ter músicos de todo o mundo e moda. Vamos fazer muitos eventos", garantiu Samba Bathily, indicando ainda que vai apoiar músicos locais e africanos, mas também produzir para o resto do mundo".

A estrutura, flutuante e desenvolvida a partir de um trabalho de investigação do arquiteto Kunlé Adeyemi, marca a orla marítima da Avenida Marginal do Mindelo e envolve a implementação de um estúdio de gravação tecnologicamente avançado, uma escola de música e uma zona de diversão aberta ao público.

Com a infraestrutura concluída, recorrendo a fornecedores dos Estados Unidos da América, Portugal, Espanha ou Países Baixos, o objetivo é fazer do empreendimento um local de referência em África.

A estrutura, amovível, fica localizada a 50 metros entre a praia e a baía, perto do futuro terminal de cruzeiros de São Vicente, o qual prevê, depois de estar em funcionamento, receber 200.000 turistas anualmente.

Através do grupo ADS, Samba Bathily intervém em domínios estratégicos para o desenvolvimento dos países do continente africano, nomeadamente financiamento de projetos, energias renováveis e acesso à água, novas tecnologias, 'media' e telecomunicações, infraestruturas, hotelaria e imobiliário, automóvel e logística, entre outras.

"O turismo não é só investir em hotéis, temos de vender o destino, e isto é parte do destino. Porque trazer estrelas com milhões de seguidores vai atrair ainda mais atenção para o Mindelo", garantiu o empresário, assumindo estar satisfeito com a aposta em Cabo Verde.

