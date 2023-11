De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a subida face a setembro foi principalmente motivada pelo aumento dos preços dos bilhetes de avião, que subiram 23,7% entre setembro e outubro.

"É o segundo mês consecutivo de subida nas tarifas aéreas, o que pode estar relacionado com o preços dos combustíveis para a aviação e a proximidade das férias do final do ano", escreveu André Almeida, do IBGE, citado pela agência espanhola de notícias, a EFE.

A inflação anual de 4,82% está ligeiramente acima da meta para 2023, que é de 4,75%.

A subida de preços tem vindo a abrandar no último ano, depois de o Banco Central do Brasil ter elevado e mantido a taxa de juros de referência nos 13,75%, mas, a partir do segundo semestre deste ano, o regulador financeiro fez uma série de cortes de 0,5 pontos, com a taxa a situar-se agora nos 12,25%.

O banco central, aliás, prevê continuar a cortar a taxa em 0,5 pontos nos próximos meses, de acordo com a ata da reunião citada pela EFE.

MBA // MLL

Lusa/Fim