No início do mês, o serviço estatístico europeu tinha estimado uma taxa anual de inflação de 1,8% para os países da área do euro, revendo agora para 1,7%, que compara com 2,2% em agosto e 4,3% em setembro de 2023.

Na UE, a inflação anual abrandou de 2,4% em agosto para 2,1% em setembro, tendo-se fixado em 4,9% um ano antes.

Entre os Estados-membros, as menores taxas de inflação medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC) registaram-se, em setembro, na Irlanda (0,0%), a Lituânia (0,4%), Eslovénia e Itália (0,7% cada).

As mais altas, por outro lado, foram observadas na Roménia (4,8%), Bélgica (4,3%) e Polónia (4,2%).

Portugal foi um dos Estados-membros em que o indicador (medido pelo IHPC) acelerou na variação mensal tendo chegado aos 2,6%, face a 1,8% de agosto, mas registou uma desaceleração homóloga (4,8% em setembro de 2023).

A taxa de inflação anual avançou, em setembro, em 20 Estados-membros, manteve-se estável em dois e abrandou em cinco.

IG // JNM

Lusa/Fim