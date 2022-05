Num comunicado hoje divulgado, a Destatis afirma que a inflação subiu 0,9% em maio face a abril, quando a inflação homóloga atingiu 7,4%, precisando que os dados finais sobre o aumento de preços em maio serão divulgados em 14 de junho.

"Desde o início da guerra na Ucrânia os preços da energia em particular aumentaram acentuadamente e têm um impacto significativo na elevada taxa de inflação", explicou a Destatis, salientando que os preços da energia aumentaram 38,3% em maio de 2022 em comparação com o mesmo mês do ano passado.

Quanto aos alimentos, os preços também subiram a uma taxa acima da média de 11,1%.

A Destatis relata que está a ocorrer um efeito em cascata nos aumentos de preços, que se repercutem entre si em vários níveis de atividade, ao que se juntam os "efeitos sobre os preços das cadeias de abastecimento perturbadas em resultado da pandemia da covid-19".

A agência constata que a última vez que a taxa de inflação na Alemanha foi tão elevada como em maio de 2022 foi no Inverno de 1973/1974, quando os preços do petróleo também subiram acentuadamente em resultado da primeira crise petrolífera.

