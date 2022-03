Em janeiro, o índice de preços no consumidor (IPC) tinha aumentado 0,9%.

"A taxa de inflação mantém-se elevada, apesar dos efeitos de base provocados pela redução temporária das taxas do imposto sobre o valor acrescentado e a queda acentuada dos preços dos produtos petrolíferos em 2020 já não terem tido impacto desde janeiro de 2022", refere o Destatis, no relatório divulgado.

O organismo de estatística alemão aponta ainda o impacto relacionado com a pandemia, assim como os constrangimentos nas entregas, bem como nos preços dos produtos energéticos.

"Esses efeitos são sobrepostos pelas incertezas causadas pelo ataque russo à Ucrânia", refere.

Em janeiro a taxa de inflação homóloga fixou-se em 4,9%, quando em dezembro tinha subido para 5,3%, o nível máximo para todo o ano, principalmente devido aos efeitos de base do desconto temporário do IVA no segundo semestre de 2020 e novamente dos preços da energia.

Na totalidade do ano, a inflação homóloga aumentou para 3,1%, um máximo desde 1993, quando a taxa era de 4,5%.

AAT (MC)// JPS

Lusa/Fim