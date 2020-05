O indicador mantém-se assim na casa dos 2,7% desde novembro de 2019.

Na comparação mensal, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou um agravamento de 0,52% face ao mês anterior, contribuindo para uma inflação homóloga de 3,32% - ligeiramente acima da inflação homóloga de 3,09% registada em março.

A inflação homóloga está na casa dos 3% desde dezembro.

A alimentação, bebidas não alcoólicas e transportes foram os produtos que mais contribuíram para a inflação registada em abril, segundo o boletim do IPC.

Os valores do Instituto são calculados a partir das variações de preço de um cabaz de bens e serviços, com dados recolhidos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula.

O banco central moçambicano tem referido desde março que "as perspetivas de inflação para o médio prazo continuam favoráveis, porém, o agravamento do risco da pandemia de covid-19 exige que o sistema financeiro esteja suficientemente preparado, com liquidez necessária, para dar resposta célere aos possíveis efeitos negativos".

