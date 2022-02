Desde outubro de 2017 que o país não registava um valor tão alto.

As categorias de alimentação e bebidas não alcoólicas e de transportes foram as que mais contribuíram para a subida de preços em janeiro face ao mesmo período de 2021, de acordo com o último boletim do Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

Em dezembro, a inflação homóloga tinha sido de 6,74%.

Quanto ao valor acumulado mensal, janeiro registou uma subida geral de preços de 2,18% e inflação média a 12 meses situa-se em 6%.

Segundo os mais recentes relatórios do Banco de Moçambique, os principais riscos que podem influenciar uma subida de preços em Moçambique estão relacionados com os impactos da covid-19, aumento dos preços dos bens alimentares e combustíveis líquidos, a par de constrangimentos na cadeia de fornecimento de bens no mercado internacional.

Os valores do IPC são calculados pelo INE a partir das variações de preço de um cabaz de bens e serviços, com dados recolhidos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula.

