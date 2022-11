O crescimento dos preços em outubro foi superior em 2,9 pontos percentuais em termos homólogos ao registado no mês anterior e deveu-se principalmente ao aumento dos preços dos bens energéticos -- cujo crescimento homólogo foi de 71,1% no mês em pareço --, enquanto os preços dos alimentos subiram 13,1%.

A inflação subjacente, que exclui energia e alimentos não transformados, subiu de 5% em setembro para 5,9%, segundo os dados provisórios de outubro.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), que mede a evolução dos preços utilizando o mesmo método em todos os países da área do euro, subiu para 12,6% em termos homólogos, e 3,8% face ao mês anterior, de acordo com as mesmas estimativas preliminares.

