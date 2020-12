"A inflação aumentou nos primeiros 11 meses deste ano, apesar das fracas condições económicas globais e locais, que resultaram principalmente da queda dos preços do petróleo este ano e da liberalização cambial de 2019 e que fizeram com que o kwanza tenha perdido 26% do seu valor desde o princípio do ano", escrevem os analistas num comentário ao aumento de 1,99% da inflação em novembro face a outubro e 24,9% nos últimos 12 meses.

"A depreciação do kwanza vai continuar a colocar pressão nos preços dos consumidores, devido à forte dependência de Angola dos bens importados, que é evidente pelo facto de a maior parte da inflação ser motivada pelo aumento dos preços alimentares", acrescentam os analistas numa nota enviada aos clientes, e a que a Lusa teve acesso.