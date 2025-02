"O Índice de Preços no Consumidor Nacional registou uma variação de 1,67% de dezembro de 2024 para janeiro de 2025", lê-se no comunicado do INE, que dá conta de uma ligeira desaceleração de 0,03 pontos percentuais na comparação entre as variações mensais, de dezembro do ano passado, para janeiro deste ano.

Comparando os preços de janeiro deste ano com os preços do primeiro mês do ano passado, o INE diz que "a variação homóloga situa-se em 26,48%, registando um acréscimo de 4,49 pontos percentuais em relação à observada" em janeiro de 2024.

A redução da inflação homóloga em Janeiro marca a sexta queda consecutiva, depois de 16 meses em que os preços estiveram sempre a subir mais, e representa a taxa mais baixa desde março de 2024, de acordo com os dados do INE.

MBA // ANP

Lusa/Fim