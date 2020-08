INE confirma queda do PIB no 2.º trimestre nos 16,3% homólogos e 13,9% em cadeia

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou que a queda do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre foi de 16,3% em termos homólogos e de 13,9% em cadeia, de acordo com as Contas Nacionais Trimestrais hoje divulgadas.