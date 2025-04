Em comunicado, o executivo comunitário anunciou que a presidente, Ursula von der Leyen, encontrou-se com representantes desta área para discutir as implicações e preocupações das tarifas ao aço, alumínio e produtos derivados, anunciadas na semana passada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

"Os representantes da indústria agradeceram o plano de ação da Comissão Europeia para o aço e metais e o Pacto Industrial Verde (ecológico), e apelaram para uma implementação célere", dá conta a nota divulgada.

Os representantes da siderurgia "demonstraram-se preocupados com as ramificações mais abrangentes das tarifas dos EUA, incluindo as consequências nos derivados", e exortaram a UE a "apresentar novas medidas de defesa do aço -- além das salvaguardas existentes, que expiram em junho de 2026".

Entre as preocupações expressadas pelos representantes desta indústria está também a "diminuição dos volumes de sucata utilizados para reciclagem na UE", pelo que pediram ao executivo comunitário dos 27 países "medidas efetivas" para manter estes volumes.

