Em San Siro, aos 74 minutos, Félix selou o resultado final na transformação de um livre direto, sobre a esquerda, 10 minutos depois de Matteo Gabbia inaugurar o marcador.

Com este resultado, o AC Milan saltou, provisoriamente, para o oitavo lugar, com 63 pontos, enquanto o Monza, que contou os 90 minutos com Pedro Pereira, foi o destacado 20.º e último colocado, com apenas 18.

No primeiro encontro do dia, o avançado português Vitinha, ex-jogador do Sporting de Braga, marcou, aos 18 minutos, o primeiro golo do triunfo do Génova, por 3-1, no reduto do Bolonha.

O jovem avançado Lorenzo Venturino, de 18 anos, marcou os outros dois golos dos forasteiros, ainda na primeira parte, aos 26 e 43 minutos, enquanto Riccardo Orsolini apontou o único tento dos anfitriões, aos 64.

O Bolonha segue no nono lugar, com 62 pontos, enquanto o Génova acabou a prova em 13.º, com 43.

A edição 2024/25 da Serie A ficou decidida na sexta-feira, no que respeita ao vencer, com o Nápoles a selar o quarto título, ao vencer em casa o Cagliari por 2-0.

