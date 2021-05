Em abril o índice chegou a 51,3, registando uma subida em relação a março com 49,1. O banco diz ser um sinal de recuperação após o impacto da covid-19.

A "produção e novas encomendas aumentam pela primeira vez desde o início de 2020, aquisição de meios de produção expande-se, mas o emprego cai ligeiramente" e "confiança das empresas atinge um pico de 16 meses", são as principais conclusões do boletim hoje publicado.

Como consequência, notou-se "uma forte subida na aquisição de meios de produção e na reposição de inventários" o que "coloca pressão adicional nos custos dos meios de produção, que subiram ao ritmo mais elevado desde março de 2020".

"As empresas transferiram estes custos para os clientes através de uma subida nos preços de venda, apesar de a inflação ter diminuído ligeiramente" desde o período do inquérito anterior.

Houve um "aumento da afluência de novas encomendas e do número de clientes. A recuperação geral na produção foi sólida, com aproximadamente 22% das empresas a registarem mais atividade do que em março".

Consequentemente, a atividade de aquisição "aumentou ao ritmo mais elevado em mais de um ano e meio, já que as empresas procuraram reforçar os seus stocks, antecipando novos aumentos na procura e nos preços das matérias-primas".

O aumento da procura de meios de produção "incentivou uma melhoria no desempenho do fornecimento, uma vez que os fornecedores enfrentaram uma forte concorrência, com os prazos de entrega a diminuir a um ritmo sólido", acrescenta.

Os números do emprego caíram pelo terceiro mês consecutivo, nota o banco, originando, contudo, "pressões sobre a capacidade produtiva em várias empresas" - o Standard nota que as encomendas em atraso "aumentaram para os valores mais elevados desde o início do inquérito, há seis anos".

O Purchasing Managers' Index (PMI) publicado pelo Standard Bank resulta das respostas de diretores de compras de um painel de cerca de 400 empresas do setor privado.

Moçambique tem um total acumulado de 817 óbitos e 70.031 casos de covid-19, dos quais 96% recuperados da doença e 39 internados.

