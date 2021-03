Este índice, que integra os principais nomes do setor da tecnologia, acabou a sessão com uma valorização de 3,69%, para os 13.073,82 pontos.

Os conglomerados numéricos - Amazon, Facebook, Apple e Alphabet (a 'holding' da Google) acabaram hoje com ganhos em torno dos quatro por cento.

Já o seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 0,10%, para as 31.832,74 unidades, e o alargado S&P500 ganhou 1,42%, para as 3.875,44.

"Esta subida consequente é um sinal forte de que o Nasdaq talvez tenha batido no fundo", comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

Com efeito, este índice sofreu na semana passada e na segunda-feira os efeitos de uma rotação de aplicações setoriais, feita em detrimento dos valores tecnológico e em benefícios de ações de setores cíclicos, com forte influência da conjuntura.

Os investidores estão a antecipar um regresso à normalidade da economia dos EUA e mundial este ano, graças às campanhas de vacinação e à diminuição da propagação da pandemia.

A promulgação iminente do plano de relançamento pelo presidente Joe Biden reforça as esperanças de uma rápida reanimação económica.

O plano, que consagra uma verba de 1,9 biliões (milhão de milhões) de dólares (1,6 biliões de euros) vai ser votado na quarta-feira pela Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas.

Uma recuperação demasiado rápida faz recear a alguns observadores um sobreaquecimento da economia, que forçaria a Reserva Federal a elevar as suas taxas de juro de referência.

Em consequência, os rendimentos das obrigações, que evoluem em sentido inverso dos preços destas, aumentaram nas últimas semanas. Mas, na terça-feira, a taxa a 10 anos das obrigações do Tesouro recuou, estabelecendo-se nos 1,53%.

Entre os títulos do dia, a cadeia de lojas de videojogos GameStop avançou mais 27% e já totaliza uma valorização de 80% desde o início da semana. Muito procurada pelos pequenos investidores, esta ação conhece uma nova ascensão fulgurante, depois da saga no fim de janeiro, que a tinha propulsionado para máximos históricos, provocado algum nervosismo em Wall Street, em particular entre os grandes fundos especulativos, no governo e nos reguladores.

Hoje, a empresa anunciou a criação de um comité estratégico, dentro do conselho de administração, para acelerar a sua transição digital, dirigido pelo acionista ativista Ryan Cohen.

A Tesla, que tinha sofrido perdas importantes nas últimas sessões, acabou hoje a recuperar quase 20%, graças aos bons números de vendas na China, em fevereiro.

